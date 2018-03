Kammerchor zu Gast

Anzeige

Überall im Bundesland verstreut, von Stuttgart über Karlsruhe bis Ulm, leben die Sängerinnen und Sänger des Kammerchores Baden-Württemberg. Nun konzertierte das Ensemble unter Leitung von Jochen Woll in der evangelischen Johanniskirche auf dem Lindenhof. „Wir waren schon etliche Male hier“, erklärte Chorleiter Jochen Woll.

Unter dem Motto „Zeit-Los“ stimmte der Chor ausgewählte Lieder an wie „Agnus Dei“ von Josquin Desprez, „De Tempore“ von Petr Eben und „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ von Johann Sebastian Bach. Den Überbegriff „Zeit“ kann man vielseitig interpretieren, ob philosophisch, physikalisch oder theologisch. In der evangelischen Johanniskirche setzte der Kammerchor dieses Wort beziehungsreich in Zusammenhang mit dem zweiten Begriff „Ewigkeit“.

In dem Lied „Wende dich, Herr, und sei mir gnädig“ des Komponisten Johann Hermann Schein, der vor 400 Jahren gelebt hatte, taucht die verzweifelt flehende Zeile auf: „Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten.“ Unbegrenzt scheinen die künstlerischen Fähigkeiten und Möglichkeiten dieser Musikgruppe. In Tempo und Temperament deutlich zurück nahm sich der überregionale Kammerchor, der 1985 gegründet wurde und sich vornehmlich geistigem Liedgut widmet, dagegen in dem Stück „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy – eine lyrische Musik über die sieben letzten Worte von Jesus Christus während seiner Kreuzigung. Von der Vergänglichkeit des Lebens handelt „Unser Leben währet siebenzig Jahre“.