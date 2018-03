Kampf gegen böse Mächte

Anzeige

Knisternde Spannung, eindrucksvolle Kulissen und ein ausgesprochen spielfreudiges Schüler-Ensemble: Die Klasse 8a der Freien Waldorfschule inszenierte an zwei Abenden „Krabat“ nach Motiven von Otfried Preußlers Originalgeschichte. Und das Publikum ließ sich so sehr gefangen nehmen von der Erzählung, dass es in der Schul-Aula am Neckarauer Waldweg mucksmäuschenstill war.

Zum Inhalt: Am Dreikönigstag hört Krabat eine Stimme, die ihm rät, zur Mühle im Koselbruch zu gehen. Dort stellt ihn der Meister ein. Gemeinsam mit elf weiteren Gesellen wird er nicht nur mit dem Müllerhandwerk vertraut gemacht, sondern sammelt auch Erfahrungen in schwarzer Magie. Doch der Müller ist mit dem Teufel im Bunde. In jeder Silvesternacht fordert dieser seinen Tribut, und ein Geselle muss sterben. Nur die Liebe zu einem Mädchen kann den Fluch brechen. Als Krabat seinen Freund Tonda verliert, beschließt er, den Kampf gegen den Meister aufzunehmen. Mit der Unterstützung des Mädchens Kantorka gelingt dies auch nach vielen Momenten des Grusels.

Wertvolle Erfahrung

Diese Stimmung und Spannung zu erzeugen, sei das Ziel gewesen, meinte Johannes Bleckmann, der sechs Wochen mit den Schülern der 8a der Freien Waldorfschule in Neckarau geprobt hatte. 28 jugendliche Nachwuchsdarsteller auf einen Kurs zu bringen, sei allerdings eine große Herausforderung gewesen.