Karpfen mit fast 19 Kilo

Anzeige

Die Angelplätze waren drei Tage zuvor ausgelost worden. Danach durften die Angler die Fische anködern. „Da hat jeder seine eigenen Methoden“, erzählte der Senior . Er mache das zum Beispiel mit klassischem Hundefutter und Mais, mit dem er auch seine Angelgerten bestücke. Zwei dieser Geräte durfte jeder einsetzen. Theo Endlich wird bereits zum sechsten Mal mit der Kette ausgezeichnet. So oft wie der erfahrene Senior hat noch keiner die Krone errungen. „In Rohrhof hat man entweder geangelt, gesungen oder Fußball gespielt. Sonst gab es nicht so viele Möglichkeiten“, so Endlich. Er selbst habe alle drei Dinge gleichzeitig gemacht.

Der Ehrenvorsitzende des Vereins, Uwe Kanehl, erinnert sich an die Entstehung des Fischweihers, der in der Nähe der Kollerfähre liegt. Der heutige Anglersee des ASV 1946 Rohrhof sei zwischen 1965 und 1967 durch das Ausbaggern von insgesamt 1,7 Millionen Kubikmeter Kies für den Bau der Autobahn A 6, des Teilstücks zwischen Mannheim und Walldorf, entstanden.

Der 12,3 Hektar große und bis zu 22 Meter tiefe See sei im Besitz des Landes Baden-Württemberg und als Fischgewässer 1968 an den ASV verpachtet worden. Aus einem nackten Kiesteich sei durch ideelle und materielle Investitionen in Tausenden von Arbeitsstunden ein Biotop geschaffen worden. Das Bepflanzen des Dammes um den See mit verschiedenen Sträuchern und Bäumen wurde in Eigenarbeit der Vereinsmitglieder durchgeführt. Schilf, Binsen und Seerosen wurden in Flachwasserzonen gepflanzt, in denen eine heute eine interessante Vogelwelt Zuhause ist.

Der Naturlehrpfad am Anglersee des ASV wurde in Zusammenarbeit mit dem Angelsportverein von der Gemeinde Brühl angelegt. Entlang des Rundwegs mit etwa 1,4 Kilometer Länge findet man auf großformatigen Tafeln viele Informationen zu im und am Gewässer lebenden Tierarten. So auch über die Brachse, die zur Familie der Karpfenfische gehört und bis zu 16 Jahre alt werde.

Prinzen gekürt

Übrigens zeigte Angler Gerd Zuber auch ein Problem auf, mit dem die Angler des ASV zu kämpfen haben – mit der Schwarzmund-Grundel. Weil sie sich in neu besiedelten Gewässern massiv vermehrt und häufig innerhalb kurzer Zeit zur zahlenmäßig dominanten Fischart wird, gilt sie als eine der bedeutsamsten Fisch-Neozoen weltweit: „Die frisst unseren gesamten Laich“, befürchtet er. Prinzen wurden übrigens Matthias Bless und Udo Sauer. Sie begleiten den neuen König beim Fischerfest.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018