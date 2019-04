Karwoche und Ostern an Johannis

Die Johanniskirche lädt in der Karwoche zu Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. Um dem letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern zu gedenken, wird es morgen, am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr, einen Gottesdienst mit Tischabendmahl geben. Die Besucher können anschließend für einen kleinen Imbiss bleiben. Am Karfreitag, 19. April, findet morgens um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl statt und ein weiterer um 17 Uhr, begleitet von Musik zur Sterbestunde Jesu. Der Tag der Kreuzigung gilt für viele evangelische Christen als höchster Feiertag. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Karsamstag ist traditionell der Ruhetag der Karwoche, am Abend wird es um 21 Uhr aber eine ökumenische Osternachtsfeier auf dem Kirchenvorplatz geben, begleitet von Musik und einem Osterfeuer. Vor allem Katholiken feiern in der Osternacht die Auferstehung Jesu. Die Feier wird daher gemeinsam mit der St. Josefs-Gemeinde stattfinden. Am Ostersonntag feiert die Johannis-Gemeinde um 10 Uhr noch einmal einen Festgottesdienst, musikalisch begleitet durch das Bläserensemble Mannheim Süd. Am Ostermontagwird es in der Johanniskirche keinen Gottesdienst geben. Alle Veranstaltungen finden in der Johanniskirche, Rheinaustraße 19, statt. df

