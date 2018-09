Kaufhof in N 7 feiert 50. Geburtstag

50 Jahre am Standort in N 7 – das feiert Galeria Kaufhof noch bis einschließlich 7. Oktober (verkaufsoffener Sonntag) mit verschiedenen Programmpunkten, darunter Vorführungen, Verkostungen oder ein Fotoshooting. Am ersten Tag der Feierlichkeiten eröffneten Christiane Ram von der Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt und Melanie Magin, Geschäftsführerin der „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ eine 50 Meter lange Kuchentafel. Der Erlös aus dem Verkauf kommt laut Kaufhof Ceylans Kinderstiftung zugute.

In dem Warenhaus in der Kunststraße arbeiten mehr als 100 Menschen. Die Fläche beträgt rund 15 000 Quadratmeter. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018