Kaufkraft fließt nach Sandhofen

Auf der Schönau nutzen viele für den mittel- und langfristigen Bedarf die Sandhöfer Zentren in der Amselstraße oder Frankenthaler Straße. Die räumliche Nahversorgung ist aber im Gegensatz zu Sandhofen positiv: 88 Prozent der Einwohner können sich fußläufig mit Lebensmitteln versorgen, vor allem am Lena-Maurer-Platz oder der Ortelsburger Straße. Eine Lücke gebe es im südwestlichen Teil des Stadtteils. Die Studie wertet die Aufenthaltsqualität am Maurer-Platz positiv, außerhalb sei die Schönau aber stark sanierungsbedürftig. Einkaufsmöglichkeiten an der Sonderburger Straße lägen für viele zu abseits.

Positive Impulse

Die geringste Bindungsquote gibt es auf dem Waldhof. Vor allem nach Sandhofen ist die Abwanderung im mittel- und langfristigen Bedarf sehr groß. Die Nahversorgungsquote ist gut: 73 Prozent der Einwohner können sich im Bereich Alte Frankfurter Straße versorgen, auch die Oppauer und die Schienenstraße sind wichtige Anlaufpunkte. Die Donarstraße locke nur ansässige Bürger an, ebenso der Freyaplatz. Rüsselsheimer Straße und Waldhof-Ost hätten keine wichtige Funktion mehr. Positive Impulse erhofft sich die Stadt durch die Taunusplatz-Neugestaltung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018