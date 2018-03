„Kehrwoche“ beim Museumsverein

Anzeige

Der Verein Geschichte Alt-Neckarau beteiligte sich – wie zahlreiche andere Vereine und Institutionen – an der großangelegten Aktion „Putz’ Deine Stadt ’raus“ und reinigte in der vergangenen Woche den Gehweg rund ums Neckarauer Rathaus. Norbert Staab, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Aktiven von Alt-Neckarau sich gegenüber der Stadt freiwillig verpflichtet hätten, das gesamte Jahr über die Gehwegflächen vor dem Rathaus in der Rheingoldstraße sowie an der Remise und dem alten Badehaus (Rathausstraße) sauber zu halten. lang