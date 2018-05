Keine Angst vor dem Ameisenlöwen

Anzeige

Das Naturschutzgebiet Hirschacker im Mannheimer Süden mit seinem lückenreichen Bewuchs, den Binnendünen und der Sandrasenflora und -fauna sei eine solche Besonderheit der Natur in der Quadratestadt. In diesem Gebiet gibt es viele seltene Tier- und Pflanzenarten.

Davon konnten sich die Teilnehmer der Wanderung selbst überzeugen und den dunkelblauen Blütenteppichen des Genfer Günsels und die purpurfarben blühenden Kartäusernelken bestaunen. Nur die seltene Röhrenspinnenart, die in dem Areal vorkommt, und der Dünen-Sandlaufkäfer ließen sich nicht blicken.

Bunt und vielfältig

Die Teilnehmer stellten bei der Wanderung fest, dass Mannheim nicht nur in seinen Schaufenstern bunt und vielfältig sein kann, sondern auch in seinen Naturarealen. Zudem konnten sie erfahren, wie wichtig die Arbeit der Naturschützer ist.

Das Gelände im Rheinauer Wald wurde bis in das Jahr 2014 militärisch genutzt und wurde zunehmend in einen Kiefernwald umgewandelt. Zudem gilt es als eines der bedeutendsten Flug-Sandgebiete Baden-Württembergs und wird seit einigen Jahren vom Naturschutzbund (NABU) in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. So soll aufwendig die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleiben. red

Info: Weitere Informationen unter www.www.oekostadt.org/

