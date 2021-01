Keine Gottesdienste in Maria Magdalena

Der Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Maria Magdalena hat – im Gegensatz zu vielen anderen katholischen Kirchen in Mannheim – beschlossen, weiter auf Gottesdienste zu verzichten. Das betrifft die Katholiken in Feudenheim, Käfertal, der Vogelstang, in Wallstadt und in Ilvesheim. „Es geht darum, aufgrund des verschärften Lock-downs die Kontaktmöglichkeiten so weit als möglich zu reduzieren und mitzuhelfen, das Virus einzudämmen“, begründet Pfarrer Daniel Kunz den Beschluss. Die Kirchen sind aber zu den eigentlich geplanten Gottesdienstzeiten, teilweise auch ganztägig, geöffnet. Am 24. Januar um 18 Uhr wird es einen Gottesdienst auf der Internetplattform Threema geben, für die man sich den Zugang bei daniel.kunz@ssemma.de anfordern kann. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021