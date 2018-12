Kennenlernkurs für Tanzbegeisterte

Mit einem Kennenlernkurs für 14- bis 18-jährige Tanzbegeisterte startet am Samstag, 15. Dezember, das Projekt Junior Dance Company im EinTanzHaus in G 4,4. Genau wie die Erwachsenen Profis sollen Jugendliche ab Februar 2019 regelmäßig auf der großen Veranstaltungsbühne in der Trinitatiskirche trainieren. Unter der Leitung von Jonas Frey und Julie Pécard entwickeln sie das Tanzstück „Ich mach’s besser“ und bringen es im Sommer 2019 im EinTanzHaus zur Premiere. Alle, die bei der Junior Dance Company mitmachen wollen, sind am Samstag um 15 Uhr eingeladen. Anmeldung unter juniordance@eintanzhaus.de. red/aph

