Kerwe startet farbenfroh

Mit einem Blumenumzug beginnt am Freitag, 31. August, 17.30 Uhr, die Blumenauer Kerwe. Erwartet wird dazu neben Kerweborsch und den amtierenden Blumenhoheiten die Sandhofer Kerwebagage. Nach dem Umzug werden die geschmückten fahrbaren Untersätze prämiert und Frau oder Mann des Jahres gekürt. Der Kerwesamstag steht ab 18 Uhr unter dem Motto „Oldies Night“. Am Sonntag, 10.30 Uhr, findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Nach dem musikalischem Frühschoppen mit der Sängerrose Blumenau unterhält ab 13 Uhr der Fuchsdeiwelswilde beim Kinderspielefest, und ein Hobbykreativmarkt inspiriert zu neuen Ideen. Mittagstisch und selbst gebackene Kuchen runden am Sonntag die reichhaltige Speisekarte ab. An allen drei Kerwetagen locken Sekt- und Weinzelt und Schausteller auf den Festplatz. bhr

