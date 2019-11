Kinder singen für Kinder

Am Samstag, 16. November, laden zwei Kindergärten aus Mannheim-Rheinau zu einem Konzert in die Versöhnungskirche ein. Diesmal gibt es vieles rund um das Thema Lichter. Die jungen Musikanten bringen ihre Laternen mit, singen und führen einen Lichtertanz auf. Es gibt bekannte Lieder zum Mitsingen und lustige Aktionen für das Publikum. Auch die Gitarrenkinder und der Chor der Grundschule Rheinau unterstützen die Aufführung. Als besonderes Bonbon singt Michelle Frischauf, Sängerin und Musikpädagogin der Mannheimer Musikschule. „Das 1. Familienkonzert wird hoffentlich ein unvergessliches Erlebnis“, wünschen sich die Verantwortlichen. Der Eintritt ist frei. Bisher fanden die Kinderkonzerte des evangelischen Kindergartens Bruchsaler Straße zweimal jährlich statt. Seit letztem Jahr beteiligt sich auch der katholische Kindergarten St. Joseph, Rheinau am Konzert in der zweiten Jahreshälfte. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019