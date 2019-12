Kinder treten mit Liedern auf die Bühne

Kindergartenkinder und Erzieherinnen beim Singen. © Engler

Zwei Tage lang konnten sich die Besucher auf dem Blumenauer Weihnachtsmarkt umsehen. Die Siedler stellten dafür wieder ihr Gelände, einschließlich der Hans-Böttcher-Halle, zur Verfügung. In der Halle konnten sich die Gäste nicht nur aufwärmen, sondern auch in Ruhe ihren Kaffee und Kuchen genießen.

Eröffnet hatten den Markt die beiden Pfarrer Wolfram Langpape von der evangelischen und Siegfried Heid von der katholischen Kirche mit einer ökumenischen Andacht. Die Tombola in der Halle war so gut bestückt, dass sich jeder über einen Gewinn freuen konnte, Nieten gab es keine. Stände mit Speisen und Getränken waren sehr gefragt, die Damen zog es auch zu Angeboten mit Schmuck und Dekoration – wie bei Petra Migenda und Daniela Thiele. An einem Stand wurden Aquarelle in verschiedenen Farben angeboten.

Oldies zum Mitsingen

Der Samstagabend steht seit Jahren im Zeichen der Soul-Musik. Die beiden aus dem Mannheimer Norden bekannten Musiker Shorty & Paul konnten ihr Publikum mit Oldies für sich einnehmen. Mitsingen war für viele kein Problem, da sie die beliebten Evergreens kannten.

„A Star is born“: So könnte man den Auftritt der „Blumenkinder“ des Regenbogenkindergartens aus dem Stadtteil Blumenau beschreiben. Bewundernswert, wie sie im Gegensatz zu manchen Erwachsenen die Liedtexte auswendig singen konnten. Die Erwachsenen mussten meist ablesen. Für ihren Beitrag wurden die Kinder vom Nikolaus belohnt, der aber natürlich auch alle anderen jungen Gäste bedachte. Im Kostüm steckte Uwe Putzek.

Nicht gerade glücklich zeigte sich Organisator Jürgen Wolf, Fußball-Abteilungsleiter des SC Blumenau. Der SC sei Mitglied in der Bürgervereinigung Sandhofen. Vor Jahren habe es die Absprache gegeben, dass auf der Blumenau der Weihnachtsmarkt immer eine Woche vor dem Adventsmarkt stattfinden solle. Das sei nicht eingehalten worden. eng

