Ganz im Zeichen des 90. Geburtstags von Micky Maus steht das Kinderfest der Stadtteilbibliothek Schönau am Samstag, 13. Juli, 14 bis 17 Uhr. Zum ursprünglich geplanten Termin Anfang Mai musste das Fest ausfallen, weil wegen des Brands im April (wir berichteten) das bereits vorbereitete Material vernichtet wurde und auch der Veranstaltungsraum fehlte. Treffpunkt sind jetzt die Räumlichkeiten der Baptistengemeinde, Danziger Baumgang 72, am Lena-Maurer-Platz. Kleine und große Besucher dürfen sich auf Überraschungen freuen. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen, die Kinder können sich am Schminkstand in Micky-Mäuse verwandeln lassen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. bhr

