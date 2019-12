Der Garten der Versöhnungsgemeinde wird mit Kinderpunsch und Glühwein, herzhaften Speisen und einem bunten Angebot an Geschenkartikeln und Handarbeiten wieder zum Treffpunkt, wenn der Rheinauer Weihnachtsmarkt am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr seine Pforten öffnet. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung um 16 Uhr folgt ein buntes Programm aus Gesangseinlagen und Aufführungen. Auch der Nikolaus hat sein Kommen angekündigt. Im Gemeindehaus wird es wieder eine kleine Weihnachtsbäckerei geben, wo die Kinder unter Anleitung ihre eigenen Plätzchen herstellen können. Die Organisatoren aus dem Rheinauer Schützenverein 1925, dem Kindergarten Bruchsaler Straße, der Versöhnungsgemeinde und dem Caritas-Quartierbüro Rheinau freuen sich auf zahlreiche Besucher. mai

Freitag, 13.12.2019