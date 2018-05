Kita spätestens Ende 2019 fertig

Anzeige

Eine Sanierung des Christuskindergartens in der Oststadt war sowieso angedacht. Dass nun das komplette Gebäude abgerissen und neu hochgezogen wird, hat wirtschaftliche Gründe. „Zunächst hatten wir eine Kernsanierung geplant, innen sollte alles neu werden“, erklärt Architektin Ulrike Wyrwoll beim Vor-Ort-Termin in der Maximilianstraße. Aber auch die Betonmauern waren sanierungsbedürftig – also haben sich die Verantwortlichen der Evangelischen Kirche zu einem Abriss und Neubau entschlossen.

Der Umzug der Kinder, die zurzeit in Containern am Unteren Luisenpark untergebracht sind (wir berichteten), ist für Ende 2019 angedacht. „Wir wollen aber eigentlich früher in das neue Gebäude“, sagt Sabine Zehenter, Abteilungsleiterin der Tageseinrichtungen für Kinder der Evangelischen Kirche Mannheim. „Zum September 2019 wäre ideal, nach der Sommerpause.“ Aber das sei ein „sportliches Ziel“.

Zurzeit plant Architektin Wyrwoll noch den Neubau. Zu den Kosten könne sie daher nichts sagen. Die Eckdaten der Räumlichkeiten seien allerdings klar: Das Gebäude wird 18 Meter in die Tiefe gehen und 13 Meter breit sein. Insgesamt wird der Kindergarten zweieinhalb geschossig, die dritte Etage besteht aus einer Dachterrasse, füllt daher nur die Hälfte der Fläche. Pro Geschoss haben die Kinder 225 Quadratmeter Platz, der Außenbereich ist 600 Quadratmeter groß. Besonders wichtig ist Sabine Zehenter aber die Barrierefreiheit, „das ist einfach ein Muss in der heutigen Zeit“, sagt sie. „Wir sind auch froh, dass wir einen barrierefreien Zugang zum Garten haben werden.“