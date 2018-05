Klänge zwischen Traktoren

Anzeige

Musikalische Intensität, temperamentvoll und locker vorgetragen – das war das Konzert der Band „Colalaila“ im John-Deere-Forum. Schon nach den ersten Tönen hatte Irith Gabriely mit ihrer Klarinette, mit der sie eine ganz innige Verbindung hegt, das Publikum in ihren Bann gezogen und zum Mitsummen und Mitsingen animiert.

Etwas im Hintergrund, aber nicht minder temperamentvoll, machte Peter Przystaniak, aus dessen Feder viele der vorgetragenen Arrangements stammen, am Klavier das Konzert zu einer gelungenen Veranstaltung. Stefan Welsch (Violoncello) und Norman Reaves (Geige) – sowie als „Special Guest“ – Anja Stroh (Gesang) ergänzten die in Haifa geborenen Klarinettistin perfekt.

Orchestraler Klang

Aus den verschiedenen, vorgetragenen Stücken war leicht zu entnehmen, dass jeder dieser Musiker auch als Solist mitreißt und so zu einem vollen orchestralen Klang beiträgt. Dabei wurde jedem genügend Freiraum für eigene Improvisationen gegeben. So entschuldigte sich Gabriely, die als „Queen of Klezmer“ bezeichnet wird, schon fast, dass sie bei dem Lied „You and the night and the Music“ nicht direkt wieder in die Melodie zurückgefunden hatte: „Das ist mir gerade so eingefallen.