Klare Ansagen beugen vielen Missverständnissen vor

Wir sprechen zu schnell und nicht eindeutig genug. Damit können wir uns gar nicht auf unseren Kommunikationspartner einschwingen und rufen Missverständnisse hervor. Diese Bestandsaufnahme der zwischenmenschlichen Verständigung erhob die Psychologin Petra Heinemann. Die Referentin, gleichzeitig Mitglied des Freundeskreises, sprach in der Wilhelm-Wundt-Bücherei vor rund 25 Zuhörern über Alltagskommunikation. In kleinen interaktiven Übungen bezog sie das Publikum mit ein. So ließ sie einige Teilnehmer die Worte Urlaub und Ferien aussprechen und demonstrierte deren unterschiedliche Wirkung darauf. Was sich bei dem einen Sprecher eher neutral und unbeteiligt gestaltet, ruft bei dem anderen ein Feuerwerk an Vorfreude hervor – und beeinflusst damit den Zuhörer.

Möglichkeiten der Sprache

Gar nicht so einfach wie gedacht ist es, sich zu bedanken. So erläuterte Petra Heinemann, dass ein „danke“ erst dann seine ganze Wirkung entfalte, wenn wir den Kommunikationspartner anschauten, danke sagten und dessen Namen hinzusetzten. Und perfekt werde es, wenn wir dies in einen ganzen Satz verpackten: „Ich danke Ihnen Frau Soundso“. Damit komme die Botschaft an.

Als Technik, um sich selbst und anderen ein bisschen mehr Zeit zu geben und nicht so gestresst durch den Tag zu hetzen, verriet die Referentin: „Streichen Sie das Wort ,müssen’ aus Ihrem Wortschatz.“ Wer selbst immer nur muss und will, dass andere müssen, sei unter Zwang und nicht mehr selbstbestimmt. Statt: „Ich muss einkaufen“ heiße es dann einfach „ich werde einkaufen“.

Auch für das Kind gelte nicht: „Du musst dein Zimmer aufräumen.“ Die Mutter formuliere besser freundlich und bestimmt als Ich-Botschaft: „Ich möchte, dass Du Dein Zimmer aufräumst“. Kinder, die auf Dauer zu viele Muss-Botschaften hörten, so berichtete sie, würden nämlich „muttertaub“ und dann gehe gar nichts mehr.

Der kurzweilige Abend ging schnell zu Ende und auch die Leiterin der Bücherei, Gertrud Gerner, und die Vorsitzende des Fördervereins, Karin Seifried, freuten sich über einen unterhaltsamen informativen Einblick in die Möglichkeiten der Sprache und über die Spenden der Zuhörer.

