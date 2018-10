Klassenzimmer an der frischen Luft

Spendenübergabe (v.l.): Martin Adam, Elke Kölble, Vincenzo Schröder. © Dörr

Beobachten, staunen, fragen, lernen – und spielen in und an der frischen Luft. „Wir wollen mehr Grün!“: unter diesem Motto wünschen sich die Schüler der Hans-Müller-Wiedermann Schule sowie ihre Eltern und Lehrer schon seit langer Zeit mehr Raum in der freien Natur. Mit dem Projekt NaturErlebisRaum ging dieser Wunsch der 60 Kinder nun in Erfüllung. Mit Hilfe von Schülern, Lehrern, Eltern und – einer Pflanzen-Spende der Firma Fielmann – ist der naturnah gestaltete Raum rund um die Schule entstanden, der den Kindern Möglichkeiten gibt, sich individuell zu entfalten und an Bewegung und Spiel teilzunehmen. Das Außengelände wird mit Ruheinseln, grünen Bewegungsräumen und einem Gartenklassenzimmer in naher Zukunft in das Beschäftigungs- sowie Förderangebot mit einbezogen.

Diese Idee brachte Fielmann dazu, die Schule mit einer „grünen Spende“ zu unterstützen, damit weitere Bäume in der Schule ihren Platz finden. Vincenzo Schröder, der Niederlassungsleiter von Fielmann erklärt, als er die ökologische Spende symbolisch an Elke Kölbe vom Verein zur Förderung Junger Menschen überreicht: „Wir pflanzen Bäume nicht für uns, wir pflanzen Bäume für die nachkommende Generation. Und so hoffe ich, dass vor allem die Kinder an diesem Grün viel Freude haben werden.“

Fielmann engagiere sich, so Schröder, seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. In Mannheim sei es die fünfte Aktion, so wurden bereits der Paradeplatz begrünt und die Außenanlage an der Sportkita Purzelbaum. Vincenzo Schröder betonte: „Der Baum ist ein Symbol des Lebens. Naturschutz ist eine Investition in die Zukunft.“ mai/jwe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018