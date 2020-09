Klavier-Kabarett mit Malte Zimdahl

Ein virtuelles Klavier-Kabarett erwartet Zuschauer am Freitag, 11. September, 19 Uhr. Und das sogar ohne Eintritt: „Dazwischen“ heißt das musikalische Event mit und von Malte Zimdahl, das er in der Reihe „Kultur-Events Zuhause“ im Internet präsentiert. Den Stream findet man auf dem YouTube-Kanal des gemeinnützigen Vereins Kultur-Events Rhein-Neckar (https://youtu.be/EBTtW4rMt-c). Der Eintritt ist zwar frei, doch freut sich der Verein über den Kauf eines „symbolischen Tickets“ zum Preis von fünf Euro oder mehr über den „eigenen“ Eventim-Shop (bit.ly/Kultur-Events-Tickets). Mit dem Geld unterstützt der Verein Künstler, die in Zeiten der Corona-Pandemie um ihre Existenz kämpfen. aph/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020