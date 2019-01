Kleine Welt der ganz großen Fantasie

In der Städtischen Kunsthalle konnten KInder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und selbst kleine Maschinen erfinden und bauen. Den Erwachsenen blieb das Staunen. Zahnräder, Schrauben und Nieten, Bolzen, Stifte und Platten: Maschinen sind komplexe Konstruktionen. Wie werden sie in der Zukunft aussehen? Was werden sie leisten können und in welchen – vielleicht sogar neuen – Berufen werden sie eingesetzt?

Diesen Fragen gingen die 14 jungen Teilnehmer des Workshops „Wenn ich groß bin… Käpt’n Zukunft und andere (Traum-)Berufe“ nach. Beim Workshop im Rahmen der Sonderausstellung „Konstruktion der Welt“ war Levi einer dieser kleinen „Daniel Düsentriebs“. Der Schüler aus Ludwigshafen kam zusammen mit seiner jüngeren Schwester Nila und Freund Tamo aus Oftersheim zum Workshop nach Mannheim, den die Kunstvermittlung der Städtischen Kunsthalle in Kooperation mit der Abendakademie Mannheim anbot. Denn die Ausstellung in der Städtischen Kunsthalle bietet einen kurzweiligen Einblick in die Mechanik und die Geheimnisse verschiedenster Maschinen.

Basteln und Spaß haben

Und zweitens gibt es kaum etwas pädagogisch Sinnvolleres, als Kindern die Möglichkeit zu geben, sich Anregungen zu holen und sie verwirklichen zu können. Und dabei auch noch Spaß zu haben. Auch dank Andrea Ostermeyer und Neli Dannenberg. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Abendakademie führten die jungen Forscher durch szenische Spiele und fantasievolles Basteln mit ungewöhnlichen Materialien an Bewegung und Konstruktionen aller Art heran. Sie fragten die Acht- bis Zwölfjährigen, ob sie Erfinder kennen. Klare Sache für die Kinder aus Mannheim und Umgebung, denn schließlich wurde in Mannheim nicht nur das Auto sondern auch das Fahrrad erfunden. „Und wie funktioniert das Fahrrad?” fragte Neli Dannenberg. „Durch Treten der Pedale”, weiß Karla aus der Oststadt. Die Kinder legten sich auf den Rücken und gaben einen Luftballon mit ihren Füßen vom einen zum anderen weiter. So erfuhren die Buben und Mädel körperlich, was Bewegung bedeutet und dass diese aufeinander abgestimmt sein muss. „Und um die Arme und Beine bewegen zu können, brauchen die Menschen Gelenke”, erklärt Lisa.

Andrea Ostermeyer und Neli Dannenberg nahmen ihre Besucher mit in die Ausstellung. Eine kleine Welt der großen Fantasie. Motivation genug also, um selbst kleine Maschinen zu bauen. Nicht aus Blech und Stahl, wie die richtigen Automaten, sondern aus Holz, Pappe und Kronkorken. Stolz führten die Kinder den Erwachsenen die selber gebauten „Kunstmaschinen“ vor, die sie mit einer Kurbel oder durch Räder in Betrieb setzten. Außerdem hatten Levi und Tamo individuelle Maschinenbauten der jungen Erfinder zu einem mehr als vier Meter langen „Baum der Bauten” verbunden. Die Erwachsenen lassen sich erklären, wie die große Maschine funktioniert. Ein gelungenes Kunstwerk: „Normalerweise baue ich meine Sachen eher auseinander“, gibt Levi zu. In der Kunsthalle hat er es mal umgekehrt gemacht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019