Knabenchor gibt Konzert

Klassische Moderne und Jazz: Der Knabenchor Mannheim präsentiert am Mittwoch, 17. Juli, um 19 Uhr ein Chorkonzert in der Matthäuskirche. Zu Beginn wird „Rejoice the lamb“ für Orgel, Chor und Solisten von Benjamin Britten erklingen. Das facettenreiche, geistliche Werk aus dem Jahr 1943 vertont einen sehr ausgefallenen Text des Dichters Christopher Smart aus dem 18. Jahrhundert. Den Orgelpart spielt die Mannheimer Kantorin Claudia Sobotzik. Der zweite Teil des Konzerts steht im Zeichen des Jazz: Der Knabenchor musiziert mit den Musikern Alexandra Lehmler (Sax), Matthias Debus (Bass), Noah Diemer (Klavier) und Elijah Salaah (Beatboxing) Stücke von Matthias Debus. mai

