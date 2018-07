Knallrote Schattenspender im Kinderbecken

Anzeige

Gartenstadt.Schattenplätze sind im Schwimmbad an sonnigen Tagen heiß begehrt. Zum Start der Sommerferien wurden daher im Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt neue Sonnenschirme aufgebaut. Nicht nur im Außenbereich rund um das Kinderbecken, sondern auch im Planschbecken selbst finden Besucher nun schattige Bereiche. Die fünf neuen Sonnenschirme sind knallrot und werfen einen Schatten über Teilbereiche des Kinderbeckens. So sind die Kleinen beim Planschen vor Sonnenbrand geschützt. Noch bis zum Ende der Sommerferien hat das Bad in der Baldurstraße 57 immer montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mittwochs und freitags öffnet das Bad für das beliebte „Frühschwimmen“ schon um 7 Uhr. red (Bild: Stadt Mannheim)