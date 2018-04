Kompaktbahnhof wird barrierefrei ausgebaut

Anzeige

Schienenersatzverkehr einspurig

Außerdem nehmen die Bauarbeiter eine Erneuerung der Fahrbahnen und Nebenflächen vor. Innerhalb dieses Zeitraumes, erklärte die Unternehmenskommunikation der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, müsse die Feuerwehr über die Maxdorfer Straße ein- und ausrücken. Die Stadtbahn bleibt weiterhin außer Betrieb. Der Schienenersatzverkehr und die Buslinien 47/48 fahren im Bereich der Sperrung einspurig, geregelt über eine provisorische Lichtsignalanlage, beziehungsweise vorläufig aufgestellte Ampel.

Die Umleitung der Buslinien 47/48 von der B 36 kommend führt über die Iggelheimer Straße, Haßlocher- und Hallenstraße auf die Relaisstraße und weiter in die neue Busverkehrsfläche zur Bushaltestelle 3. Der Schienenersatzverkehr fährt weiterhin über die Relaisstraße in die neue Busverkehrsfläche zur Bushaltestelle 3 und zurück in Richtung Karlsplatz. Sobald die Gleise und Haltestellen fertiggestellt sind, werden zusätzlich neue Parkplätze und Bepflanzungen entstehen. Voraussichtlich wird am 9. August 2018 das Bauende erfolgen.

Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018