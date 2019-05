Konfirmanden informieren sich

Die Matthäusgemeinde lädt zur Anmeldung der neuen Konfirmanden am Dienstag, 21. Mai, um 18 Uhr in die Rheingoldstraße 30 ein. Willkommen sind alle Jugendlichen, die in dem Schuljahr 2019/2020 die 8. Schulklasse besuchen und sich im kommenden Jahr konfirmieren lassen möchten, sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte.

An diesem Abend wird über den Konfirmandenunterricht informiert und die Fragen der Konfis und ihrer Eltern werden beantwortet. Wenn vorhanden, sind das Stammbuch und die Taufurkunde des Konfirmanden bitte mitzubringen. Die Konfirmationstermine für 2020 sind Samstag, 9. Mai, um 16 Uhr, und Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr. Die Familien können einen dieser beiden Termine wählen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019