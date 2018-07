Konfirmandensäle sollen renoviert werden

Der Festausschuss der ChristusFriedenGemeinde wurde mit dem "Engel der Christuskirche" ausgezeichnet. © Blüthner

"Die Gemeindeglieder der Christus- und Friedensgemeinde blicken optimistisch in das neue Jahr", erklärte die Vorsitzende des Ältestenkreises, Dr. Brigitte Hohlfeld, beim Neujahrsempfang der ChristusFriedenGemeinde. Entgegen der Warnung in der Lesung beim vorausgegangenen Gottesdienst, "neuer Wein in alte Schläuche zu füllen" (Lukas 5), passe "neuer Wein" sehr gut in "alte Schläuche", glaubte

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2931 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.01.2015