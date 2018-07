Konzert im Bach

Anzeige

Traditionell am letzten Schulfreitag, in diesem Jahr am heutigen 20. Juli, lädt das Bach-Gymnasium zum Sommerkonzert ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Matthäus-Kirche, Rheingoldstraße 30, das Konzert wird in der großen, neuen Turnhalle fortgesetzt. Zur Einstimmung auf die Sommerferien singt die „Stimm-Band“ Chorsätze bekannter Pop-Hits. Mit zwei Mendelssohn-Duetten und einem Mozart-Terzett verabschieden sich Les voix dorées in die Sommerferien. Der Unterstufenchor präsentiert englischsprachige Songs. Das Männervokalensemble ist wieder a-cappella zu hören. Auf Urlaub am Meer stimmt die Trommel-AG mit lateinamerikanischen Rhythmen und diversen Perkussionsinstrumenten ein. Das Orchester und die Jazzband Off-Beat werden in der neuen Turnhallen-Aula gemeinsam als großes Symphonieorchester auftreten mit ein Medley aus dem Musical Jesus Christ Superstar und dem Film Pink Panther und The best of Elvis Presley präsentieren. Der Eintritt ist frei. red