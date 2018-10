Konzert mit Harfe und Sopranistin

„Lassen Sie sich verzaubern….“ – unter diesem Motto lädt die Sopranistin und Harfenistin Nina Fischer für Sonntag, 7. Oktober, ab 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), zu einem Benefizkonzert in die Pfingstbergkirche (Waldblick 30) ein. Die 24-jährige Künstlerin und Kirchenälteste in der Pfingstbergkirche, wollte sich gerne für das Kinderhospiz Sterntaler engagieren und gibt daher dafür dieses Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, sie bittet aber um Spenden. Die Sängerin bietet eine große Palette an Musikstilen, von Irish Folk, Musical, Klassik bis zur Popmusik. Sie wird bei einigen Stücken von ihrer Pianistin Anita Arakilian begleitet. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018