Konzert von NeckarGanga

Anzeige

Mit ihrer Mischung aus World Beats, Jazz und klassischer nordindischer Musik sind die sechs Musiker der indisch-deutschen Band NeckarGanga am Samstag, 14. Juli, um 20 Uhr für ein Konzert im EinTanzHaus in G 4 zu Gast. Die gemeinsame Geschichte der Band begann, als der Percussionist Peter Hinz zum ersten Mal in die Stadt Varanasi am Ganges kam und Keshava Rao Nayak zu seinem Guru und Tabla-Lehrer wurde. Später gründeten sie zusammen mit dessen Sohn Sandip Rao Kewale, dem jungen Sitar Meister Shyam Rastogi und dem Saxophonisten Steffen Dix NeckarGanga. In Mannheim traf sich die Band, ergänzt durch den Kontrabassisten Jonathan Sell, 2015 zum ersten Mal und begeistert seitdem das Publikum mit Konzerten in Europa und Indien. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten zwölf Euro, ermäßigt sechs: online unter www.eintanzhaus.de, bei Bücher Bender in O4, 2 oder an der Abendkasse. ena