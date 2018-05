Konzerte der Liedertafel

Anzeige

Das Junge Ensemble der Mannheimer Liedertafel tritt im Juni gleich zwei Mal mit seinem Sommerprogramm „My spirit sang all day“ auf. Unter der Leitung des neuen Chorleiters Andreas Fulda präsentieren die Sängerinnen und Sänger am Samstag, 2. Juni, 19 Uhr, in St. Josef im Lindenhof (Bellenstraße 65) ein vielseitiges Programm, angereichert mit Instrumentalmusik. Es spielt Minna Kettunen an der Bratsche.

Gäste aus Finnland

Eine Woche später dann singt das Junge Ensemble am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr in St. Sebastian am Marktplatz, F1, in der Innenstadt. Dieses Konzert ist eine Kooperation mit dem finnischen Studentenchor Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL) aus Helsinki. Der Chor unter der Leitung von Elisa Huovinen ist auf Europareise und bringt Musik aus seinem Land mit. Es werden Auszüge aus den Programmen beider Chöre zu hören sein sowie ein gemeinsames Stück. Der Kartenvorverkauf läuft online unter mannheimer-liedertafel.de/tickets. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt vier Euro. aph/red