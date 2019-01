Konzertreihe wird volljährig

Die Münchner Band „Peace Rebel Radio“ spielt zum 18. Konzert im siebten Jahr auf der Bühne des „Red House“ der Pfingstbergschule auf. Hinter diesem Namen verbirgt sich das Dreigespann aus der international renommierten Saxophonistin Carolyne Breuer, Bassist Uli Lehmann sowie Gitarrist Christian Sudendorf. Als Gast darf man sich auf den Mannheimer Gitarristen Jörg Teichert freuen. Das Konzert findet am Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr, (Einlass ab 19 Uhr), in der Pfingstbergschule in der Winterstraße 30 statt. Tickets gibt es in der Schwarz auf Weiß Buchhandlung in Neckarau, bei Optik Faust in Rheinau, oder im Pfingstberger Café-Laden. Der Vorverkaufspreis liegt bei 16 Euro, Tickets an der Abendkasse kosten 18 Euro. Die Erlöse der Konzerte kommen Schülerprojekten der Pfingstbergschule zugute. anma

