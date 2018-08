Kopfüber in die Erlenhof-Stadt

Wasserspaß und Tanzvergnügen im Erlenhof – Ferienspiele im Jugendhaus machen´s möglich: Seit vielen Jahren gehören zwei Ferienwochen den Ferienspielen der Jugendförderung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt.

Das Jugendhaus Erlenhof ist dabei idealer Mittelpunkt. Denn hier ist alles vorhanden, was Kinder und Jugendliche für eine Freizeitgestaltung brauchen. Ein großer Abenteuerspielplatz, Tischkicker, eine Küche zur Vorbereitung von Snacks und Getränken und natürlich jede Menge Spiele für alle Altersgruppen. Die Organisation der Ferienspiele lag in der Hand des Jugendhaus-Teams. Leiterin Anita Altmann und ihre Mitarbeiter Thomas Hirschner und Ümit Dugan haben während der beiden Wochen Unterstützung durch ein Betreuerteam, unter anderem Jugend in West, Jugendarbeit Mobil und Rock the Block.

Genügend Betreuer wichtig

Da das Angebot für bis zu 40 Kinder ausgerichtet ist, brauchen die Jugendhausmitarbeiter natürlich ausreichend Betreuer. Denn es geht rund bei den Ferienspielen. Es muss reichlich Augenpaare geben, die alles unter Kontrolle haben.

Nach einer Woche unter dem Motto „Spiel und Sport“ stand in der zweiten Ferienwoche traditionell das „Spiel des Lebens“ auf dem Programm. Von Dienstag bis Freitag lebten die Sechs- bis 14-Jährigen wieder in ihrer eigenen Erlenhof-Stadt. „Als Begrüßungsgeld gab es für jeden der insgesamt 35 Teilnehmer zwei Erlenhof-Dollar“, berichtete Jugendhausmitarbeiter Thomas Hirschner.

Auf dem Gelände gab es viele verlockende Angebote, die von Hip Hop Tanzen über Planschen im Pool bis zum kreativen T-Shirt-Gestalten reichten. Wie im normalen Leben kostete das natürlich Geld. Auf dem Arbeitsamt konnten die Kinder sich einen Job aussuchen, bei dem sie zwei bis drei Erlenhof-Dollar verdienten. Rania hatte sich den härtesten Job ausgesucht, nämlich Reinigung des Wasserlaufs auf dem Abenteuerspielplatz. Danach holte sich die Zehnjährige auf der Bank ihren verdienten Lohn ab. Drei Erlenhof-Dollar bekam sie nach Überprüfung der geleisteten Arbeitsstunden ausgezahlt durch Marko. Der Dreizehnjährige betreute neben der Bank auch das Arbeitsamt. „Marco ist ein treuer Stammbesucher und außerdem sehr zuverlässig“, lobte Hirschner. Von dem Geld kaufte sich Rania erst einmal etwas zum Essen im Restaurant. Das Küchenteam, sieben engagierte Jungs und Mädels, hatten kleine Snacks und Getränke für die Kinder vorbereitet. Was sie mit dem restlichen Geld macht, wollte sich Rania erst noch überlegen. Verlockend war natürlich das Tanzen am See auf dem Abenteuerspielplatz. Unter schattigen Bäumen brachten Anna Müller, Tomek Bachanowicz und Jo Escobar von Rock the Block Rania, David (9 Jahre) und den anderen Buben und Mädels die Grundschritte von Hip Hop und Breakdance bei.

Fußball als Renner

„Ziel ist es, die Angebote von Rock the Block den Kindern näher zu bringen und umgekehrt“, sagte Escobar, die außerdem Vorsitzende des Fördervereins des Jugendhauses ist. Der zwölfjährige Tayfun, der beide Einrichtungen kennt, war begeistert. Im großen Saal des Jugendhauses tobten sich andere Jungs derweil beim Fußballspiel unter professioneller Leitung aus. Danach war es Zeit für eine Abkühlung. Im Freizeitpark mit Pool und Wasserrutsche hatten auch Germaine (9 Jahre) und Sam (6 Jahre) Spaß.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018