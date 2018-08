Kräfte bündeln

Zwei Jahre ist es her, seit der Caritasverband drohte, sich nach über fünf Jahren aus der Finanzierung der Quartierarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft GBG zurückzuziehen. Es kam anders – zum Glück für die Bewohner und den Stadtteil, der nach wie vor mit erheblichen sozialen Problemen kämpft. Kinderarmut und Arbeitslosigkeit liegen über dem städtischen Durchschnitt. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund beträgt 50 Prozent. Auch Ältere und Alleinstehende leben in dem durch die Friedrich-Ebert-Straße von der Neckarstadt-Ost abgeschnittenen Gebiet, das viele Mannheimer nur als Gewerbeviertel kennen.

Kein Geld im Etat

Das Quartierbüro Wohlgelegen trägt da seit Jahren zur Imagebildung bei und verbessert gemeinsam mit Bewohnern sukzessive die Lebens- und Wohnverhältnisse. Der mittlerweile attraktive Nebeniusplatz und das Quartierbüro entwickeln sich langsam aber sicher zum belieben Stadtteil-Treffpunkt. Ein Ausstieg aus dem Projekt wäre fatal und würde die Errungenschaften gefährden. Das kann keiner wirklich wollen.

Zwei Jahre ist es aber auch her, seit Parteien im Gemeinderat Lösungen bei der Finanzierung in Aussicht gestellt haben. In der Neckarstadt-Ost müsse indes zum Wohlgelegen das Turley-Neubaugebiet und das Herzogenried mit ins Boot, und mehr als Sozialarbeit geleistet werden, lauteten berechtigte Forderungen. Getan hat sich leider nichts. Im Gegenteil: Bei den vergangenen Haushaltsberatungen gab es nicht mal Geld für die nötige Jugendarbeit. Schlimm. Und nun?

Neue Herausforderungen

Zehn Jahre nachdem erste Gespräche für ein solches Quarteriprojekt angelaufen waren, steht jetzt alles wieder auf der Kippe. Dabei dauert die Aufgabe, den Stadtteil nachhaltig zu stabilisieren an. Noch dazu warten neue Herausforderungen – etwa der Brückenschlag zum Turley-Quartier, dem städtischen Vorzeigeprojekt. Dringend nötig ist, den Eisenlohrplatz endlich aufzuwerten. Die Stadt wäre also gut beraten, im Sinne der Entwicklung der gesamten Neckarstadt-Ost Kräfte zu bündeln und ein gemeinsames Quartiermanagement einzurichten.

