Krakenarme und Kennzeichen

Anzeige

Michael Lapp wohnt seit zwei Jahren in der Karl-Marx-Straße auf dem Almenhof. Dass sich am 5. Mai der Geburtstag des Namensgebers seiner Straße zum 200. Mal jährt, sah er als Anlass, Marx wieder mehr in Erinnerung vieler Leute zu rufen. Seine Idee: ein Festumzug, am Sonntag, 6. Mai. „Ich habe verschiedene Parteien, Organisationen und Vereine angeschrieben und eingeladen, mitzumachen. Es ist großartig, wie viele sich angeschlossen haben“, freut sich Lapp. Was als Bürgerinitiative startete, ist zu einem Umzug mit über 500 Teilnehmern angewachsen. Dieser begann bei sommerlichem Wetter um 15 Uhr am Freiheitsplatz, die Route führt durch Straßen, die nach bedeutenden Vertretern des Sozialismus und der Sozialdemokratie benannt sind.

Würdigung weiblicher Sozialisten

Vorne, direkt hinter dem Banner mit der Aufschrift „MA–RX 200“ im Auto-Kennzeichen-Stil, läuft die Mannheimer SPD. Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, begrüßt die Initiative: „Es ging Marx darum, die Welt zum Positiven zu verändern, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür steht auch die SPD.“

Christine Pospesch, Bezirksbeirätin der Partei Die Linke und Mitglied im Festkomitee, trägt Straßenschilder unterm Arm: „Jenny-Marx-Weg“ und „Rosa-Luxemburg-Weg“ steht darauf. „Wir setzen uns dafür ein, dass auch die Frauen in der sozialistischen Bewegung mehr gewürdigt werden und Straßen nach ihnen benannt werden“, erklärt sie die symbolischen Schilder.