Kreativ zum Quadrat: Simples Design in Szene gesetzt

Grau, weich und bequem – das ist der Sitzsack von Maomi, einem Designlabel aus der Innenstadt, das sich mit Räumen und Gestaltung beschäftigt und derzeit mitten auf den Planken, in der ÖVA-Passage, seinen Sitz hat. Firmengründerin Ute Meeder sagt über ihr Unternehmen: „Wir designen Möbel und Wohnaccessoires und lassen diese auch produzieren.“ Die Produkte und Projekte selbst seien zum einen von einer funktionalen Einfachheit geprägt, die Raum für Kreativität biete. „Wir lassen uns dabei von Körper und Geist führen und entdecken für unsere Produkte Materialien, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Wir verwenden vor allem natürliche Materialien und greifen auf traditionelle Handwerkstechniken zurück“, sagt Meeder.

Die Schafwolle für ihren bequemen Sitzsack stammt zum Beispiel aus Rumänien. „Wir haben dort ein Dorf gefunden, in dem die Frauen die Wolle noch von Hand verarbeiten und diese auch noch von Hand waschen“, so Meeder. Die dort geschorene und gereinigte Wolle stricken die Frauen nach den Entwürfen der Betriebswirtschaftlerin. Das spricht auch für die lange Haltbarkeit der Produkte, ist Meeder sicher.

Ausbeutung verhindern

Außerdem setzt sie auf Nachhaltigkeit der Produkte. „Ich möchte, dass auch die Menschen, die die Produkte herstellen, etwas davon haben, dass sie mehr verdienen oder nicht ausgebeutet werden“, schiebt sie ein. Seit März ist sie zusammen mit einem Projektentwickler, Marketingfrau Nicole Mrasek und einem Praktikanten in die Räumlichkeiten auf den Planken gezogen. „Hier erfahren wir, wie Einzelhandel funktioniert. Das wird langfristig sicher nicht unsere Zukunft sein. Aber es ist eine spannende Erfahrung, die wir hier machen“, so die Unternehmerin.

„Bei uns muss alles passen, damit wir es in unser Portfolio aufnehmen“, erklärt Meeder. Dazu zählt auch Ware, die von anderen Designern hergestellt und die von Maomi angeboten wird. „Alles muss stimmen“, erzählt sie weiter. Gerade wird an einer neuen Kollektion für Porzellan gearbeitet. Die Produkte werden in Handarbeit in Vietnam hergestellt. Daher sei es nicht so einfach, dass jede Tasse und jeder Teller gleich aussieht und in der Farbe übereinstimmten.

Ins Auge fällt im Geschäft eine Badewanne namens Ofuro, was auf Deutsch in etwa als „Privates Bad“ übersetzt werden kann. Die Wanne werde aus Zedernholz handgefertigt und mit Naturmaterialien abgedichtet, zum Schluss von einem Schreiner geschliffen und durch drei Stahlbänder zusammen gehalten. So möchte Ute Meeder den großen Arbeitsaufwand verdeutlichen, der in den Produkten steckt. Ganz bewusst, so sagt sie, gleicht kein Exemplar dem anderen. Jeder Stuhl sei ein Individuum.

Auf Messe in Paris vertreten

Im Augenblick freut sich Meeder auf ihren Messeauftritt auf der „Maison & Objet“ in Paris, einer internationalen Ausstellung für Trends, Wohnen und Stil mit rund 3000 Ausstellern und etwa 90 000 Besuchern. „Ich hoffe, dass unser Design dort Anklang findet“, sagt Meeder und schiebt ein Lob auf die Quadratestadt direkt hinterher: Mannheim ist ein „gutes Pflaster für Existenzgründer. Die Stadt macht viel für Start-ups. Deshalb sind wir ja auch hier geblieben. Wir schauen hoffnungsvoll in die Zukunft.“

