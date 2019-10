Krippenspiel in der Johanneskirche

Ab Montag, 5. November, finden dienstags, 15 bis 15.45 Uhr, die Proben für das Krippenspiel im Bonhoefferhaus statt. Kinder ab dem Grundschulalter lädt die evangelische Gemeinde ein, bei dem Singspiel von Wibke und Carsten Klomp am Heiligen Abend mitzusingen und mitzuspielen.

Dann heißt es wieder „Und sie folgten einem Stern“. Die Generalprobe findet am Montag, 23. Dezember, um 10 Uhr, in der Johanneskirche statt.Zur Aufführung kommt das Krippenspiel dann am Dienstag, 24. Dezember, um 15 Uhr, in der Johanneskirche. Das Krippenspielteam besteht aus Frederike Nickel, Claudia Stein und den „Konfis“. cari

