Küken, Obst und Traktor

Zu einem Tag der offenen Tür laden der Bauernhof Merz und Karins Frische-Kiste am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, ein. Im Hohen Weg zum Rhein 19 gibt es samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm.

Auf dem Bauernmarkt werden Schmuck und Seidenmalerei verkauft, Marktstände bieten Obst, Honig und Gemüse an. Bauer Merz zeigt den Besuchern die 5000 Legehennen und Gerätschaften des Hofs. Auch die 1. Sandhofener Oldtimer und Traktorfreunde sind mit ihren Fahrzeugen vor Ort – Probesitzen inklusive. Neben einer Weinbar gibt es Säfte, Secco und Bowle, Gegrilltes, Salate, Fleischkäse oder Gemüsepfanne. Waffeln und Kuchen stehen ebenfalls auf der Karte. Samstags um 19 Uhr spielt die Band Gegenwind auf. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Scheune statt. Für die Kleinen gibt es eine Stroh-Hüpfburg, Mal- und Bastelangebote. Mit etwas Glück können die Besucher ein Küken beim Schlüpfen beobachten. Shuttle-Busse sind im Einsatz (Fahrplan: www.frische-kiste.de). baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019