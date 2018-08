Kugeln fliegen seit 25 Jahren

Anzeige

„Wir wollen es heute krachen lassen“. Mit diesen Worten begrüßte der Abteilungsleiter der Sparte Boule beim TV 1877 Waldhof, Dieter Stohr, die Gäste in der Fred-Hauser-Halle. Damit sich bei der Jubiläumsveranstaltung alle an die Anfänge vor 25 Jahren erinnern konnten, ging Manfred Of nicht nur mündlich auf die Historie ein. Die Besucher konnten sich auch anhand eines kleinen Filmes, der im Hintergrund zu sehen war, informieren.

Am 8. Februar 1993 gründeten Manfred Of, Toni De Marco und Oswin Volz im damaligen „Gefru Stübchen“ in der Waldstraße die Bouleabteilung. Gleichzeitig zeichneten die drei Herren auch als Gründungsvorstand verantwortlich. Nach den Anfängen auf dem Bouleplatz am Kulturhaus Waldhof zog die Abteilung – mit damals sieben Mitgliedern – auf das Gelände im Boehringerdreieck um. Heute gehören 42 Personen der Abteilung Boule an.

Dank der Hilfe des damaligen und schon verstorbenen Vorstands Fred Hauser, der den TV Waldhof über lange Jahre führte, freute man sich mit dem „Chalet de Boule“ über ein eigenes, wenn auch kleines Vereinsheim auf dem Gelände des TV 1877 Waldhof. Der sportliche Erfolg führte die Spieler bereits 1994 in verschiedene Ligen im Spielbetrieb.