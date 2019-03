Kult-Konzert am Rosenmontag

Am Wochenende können sich Besucher von Gehrings Kommode in der Schulstraße 82, ab 20 Uhr, auf Musik von CCR freuen. „Willy & The Poorboys“ lieben die Hits und erwecken mit ihren Auftritten am Freitag- und Samstagabend „Proud Mary“, „Suzie Q“ oder „Hey Tonight“ in einem kompakten Sound, mit markanten Gitarren und mit einer herausragenden Leadstimme zu neuem Leben.

Wenn die „Roosband“ am Montag, 4. März, in der Kommode spielt, wird es „gradaus, laut und Mannemerisch“. Die Dialekt-Band bestehend aus den Gitarristen David Becker und Wolfgang Biersch, dem Schlagzeuger Markus Mackert, dem Bassisten Frankie Schäfer und dem Sänger Benny Roos wird mit Kneipenrock für Unterhaltung sorgen. Dann geht es „Kobbiwwa in die Nachd“. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Kosten betragen 15 Euro. skw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019