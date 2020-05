KultTour abgesagt

„Leider sehen wir uns gezwungen aufgrund der Verordnung über die Corona Pandemie die KultTour 2020 durch die Neckarstadt-Ost abzusagen“, bedauern Gisela Kerntke und Lys Y. Seng vom Verein Kultur Quer – Quer Kultur. Die Biennale war für das Wochenende 19. bis 21. Juni geplant. Bis Ende August sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern aber verboten.

Dies ist bei der KultTour aber der Fall: In der Vergangenheit kamen immer mehrere tausend Besucher zu der beliebten Schau in den Stadtteil. Gerade das, was uns für die KultTour wichtig sei, das persönliche Gespräch über Kunst in Wohnzimmeratmosphäre, sei unter den derzeitigen Umständen aber nicht möglich, bitten Kerntke und Seng um Verständnis. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020