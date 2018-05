Kultur auf der Treppe

Anzeige

Nach dem erfolgreichen Start in 2017 geht das kulturelle Sommerprogramm in der Neckarstadt-West in die zweite Runde: Nach dem Auftakt in der vergangenen Woche verwandeln sich bis einschließlich 26. Juli jeweils donnerstags die Sitzstufen am Neckar hinter dem Einraumhaus am Alten Messplatz in einen Freiluft-Treffpunkt. Immer ab 20 Uhr wird aus dem Neckarvorland eine Bühne im öffentlichen Raum, auf der Bands unterschiedlichster Musikrichtungen auftreten und szenische Lesungen die Besucher in ihren Bann ziehen sollen. Coralie Wolff und Boris Ben Siegel eröffnen morgen, Donnerstag, 24. Mai, die szenische Reihe „Sommernachtslesungen“ mit ihren „Mannheimer Bordellgeschichten“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungsabenden ist frei.

Sommer in West

„Kultur am Neckar“ findet 2018 erstmals im Rahmen des neu ins Leben gerufenen Programms „Sommer in West“ statt. Mit Aktionen und Projekten der Lokalen Stadterneuerung soll die Neckarstadt-West gestärkt werden, so die Veranstalter. Dafür haben sich die Stadt mit ihrer Entwicklungsgesellschaft MWSP, dem Quartiersmanagement und den lokalen Akteuren zusammengetan, um ein Unterhaltungsprogramm für die Bewohner des Stadtteils und darüber hinaus auf die Beine zu stellen. aph

Info: Mehr unter www.neckarstadtwest.de/sommer-in-west