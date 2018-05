Kultur mit Blick auf den Fluss

Anzeige

Kultur findet nicht immer nur hinter verschlossenen Türen statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur am Neckar“ werden den Sommer über in der Neckarstadt-West Konzerte und Lesungen unter freiem Himmel stattfinden. Und zwar mit Blick auf den Fluss. Vergangenem Sommer sind die Sitzstufen am Neckar bereits zum kulturellen Treffpunkt geworden.

Jetzt geht die Reihe des Mannheimer Quartiermanagements und dem Kulturamt in die zweite Runde Jeden Donnerstag ab 20 Uhr bis einschließlich 26. Juli verwandeln sich die Sitzstufen am Neckar, direkt hinter dem Einraumhaus am Alten Messplatz zu einem Open-Air-Treffpunkt. Bands unterschiedlichster Musikrichtungen sowie szenische Lesungen werden die Besucher unterhalten. „Kultur am Neckar“ findet 2018 erstmals im Rahmen des neu ins Leben gerufenen Labels „Sommer in West“ statt.

Der Eintritt ist frei. „Wir legen großen Wert darauf“, sagt Wolfgang Biller, stellvertretender Leiter des Kulturamts. Man wolle mit dem Programm das Neckarvorland kulturell zu erleben. Nach der Premiere im vergangenen Jahr sei die Form dieses Jahr komprimiert worden, erzählt Quartiersmanager Gabriel Höfle. Man konzentriere sich auf Sommernachtslesungen und Musik. Zwischen 100 und 120 Zuschauer erwarten die Organisatoren pro Veranstaltung. Bis 22 Uhr geht ein Abend - aus Rücksicht auf die Bewohner. Dass „Kultur am Neckar“ donnerstags stattfinde, ist gewollt. „Am Wochenende gibt es schon ein vielfältiges Kulturangebot“, sagt Biller. Den Auftakt bilden die Auftritte der Bands „Idiophon“ und „A Girl Like Rambo“, die einen Mix aus Punk, Post-Punk, New Wave und Elektro auf die Bühne bringen. Die Sitzplätze werden immer knapper. Bevor die Bands loslegen, nutzt Melanie die Zeit, um ein wenig zu lesen. „Ich war vorheriges Jahr schon hier.“ Da es ihr gut gefallen hat, besucht sie den Auftakt. Welche Musik auf sie zukommt, weiß sie noch nicht. „Ich lasse mich überraschen.“ Sie plant, wenn es die Zeit zulässt, zu weiteren Terminen der Reihe zu gehen. Etwa, zu den literarischen Abenden.