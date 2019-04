Kulturelles Wochenendangebot

Am Wochenende gibt es gleich zwei Veranstaltungen der evangelischen Johannisgemeinde, die auf dem Lindenhof zuhause ist, zu besuchen.

Am Samstag, 4. April, lädt sie sowohl Flüchtlinge als auch Einheimische zu einem gemeinsamen Nachmittag ab 14 Uhr in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (Industriestraße) in der Neckarstadt ein. Beim Café International steht die kulturübergreifende Begegnung im Mittelpunkt.

Tags darauf gibt die Johanniskantorei unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Kantatenorchester ab 17 Uhr das Oratorium „Messhiah“ zum Besten. Reguläre Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt acht und an der Abendkasse haben jeweils einen Aufschlag von zwei Euro. jeb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019