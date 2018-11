Kulturtreff zeigt Neuerscheinungen

Wie jedes Jahr stellt der Feudenheimer Buchladen ausgesuchte Herbstnovitäten vor. Am Freitag, den 23. November, liest Ulrich Westermann im Kulturtreff Altes Rathaus daraus vor. Der 1968 in Heidelberg geborene Schauspieler ist bundesweit an vielen Landestheatern engagiert, seit Jahren wirkt er bei den Kreuzgangfestspielen Feuchtwangen mit. In Mannheim beeindruckte erlebte man ihn zuletzt in der beeindruckenden Rolle des Judas, der seinen verräterischen Kuss rechtfertigt. Der Abend in der Hauptstraße 52a beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Feudenheimer Buchladen (Hauptstr. 41a) und an der Abendkasse. cha

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018