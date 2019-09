Kurpfalz Center feiert Oktoberfest

Das Kurpfalz Center Mannheim lädt seine Kunden zu einem zünftigen Oktoberfest ein. „O’zapft is!“, heißt es am Freitag und Samstag, 27. und 28. September, jeweils ab 11 Uhr. Das Center auf der Vogelstang ist zu diesem Anlass passend dekoriert, Frauen im Dirndl und Männer in Lederhosen begrüßen die Kunden mit kleinen Geschenken.

Zu Krustenbraten oder Grillgut, kleinen Schmankerln und Eichbaum-Bier gibt es verschiedene Aktionen wie Bullriding an beiden Tagen sowie eine Schweinerennbahn am Freitag und Milchkannenwerfen am Samstag. Außerdem dreht sich an beiden Oktoberfest-Tagen ein Nostalgie-Karussell. Alle Erlöse des Festes kommen ausnahmslos dem gemeinnützigen Verein „Aktion Sorgentopf“ zugute. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019