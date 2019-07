„Läuft jetzt wieder normal“

Engpässe bei der Müllentsorgung gab es in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen in der Stadt. Hauptgrund, so die Verwaltung, seien Personalengpässe wegen eines leicht erhöhten Krankenstands. So wurden in einigen Feudenheimer Straßen Biotonnen mit einer Woche Verzögerung geleert. Und aus Friedrichsfeld hatte ein Leser gemeldet, seine Papiertonne sei zwei Tage zu spät abgeholt worden (wir berichteten).

Über zwei Tage Verzögerung können viele Sandhofer Bürger nur müde lächeln. Ein Anwohner beklagte bereits vor einer Woche im Gespräch mit dieser Zeitung, im Stadtteil sei die Papiertonne am regulären Termin, dem 3. Juli, nicht geleert worden. Und auch mehrfache Nachfragen bei der Stadt oder der Servicenummer 115 hätten keine Abhilfe geschaffen. Dort habe man lediglich erklärt, man werde aktiv werden, wenn es freie Kapazitäten gebe. Zusätzlich habe der zeitweise starke Regen dafür gesorgt, dass neben den Tonnen stehende Kartons aufgeweicht seien und die Straße verschmutzt hätten.

In der Tat habe es Probleme geben, räumt ein Sprecher der Stadt ein. Erst seit dieser Woche seien „die Papierleerungen in Sandhofen wieder im regulären Rhythmus“. Somit sei das Gebiet „am Ende der Woche wieder auf null und läuft normal weiter“. In Sandhofen sind die Verzögerungen laut Stadtverwaltung ebenfalls auf einen erhöhten Krankenstand zurückzuführen.

Alte Möbel stehen herum

Mit dem Thema Müll befasst war in seiner jüngsten Sitzung auch der Bezirksbeirat (BBR) Schönau – genauer gesagt, mit Sperrmüll. Der Stadtverwaltung teilte der BBR mit: „Es wird regelmäßig festgestellt, dass Sperrmüll wochenlang an den Straßenrändern liegt. Ein Problem könnte sein, dass ,Sperrmüll auf Abruf’ oft nur noch nach acht Wochen möglich ist. Diese Termine sind wirklichkeitsfremd.“ Wenn ein Bürger neue Möbel bestellt habe und diese innerhalb von zwei Wochen bekomme, habe er „keine Möglichkeit, seine alten Möbel rechtzeitig abholen zu lassen“. Dies habe zur Folge, dass sie „auf der Straße abgestellt werden“.

Die Stadtverwaltung entgegnete, die Abfallwirtschaft sehe „in ihrer betriebsinternen Disposition der Abholung von Sperrmüll auf Abruf grundsätzlich eine Wartezeit von 15 Werktagen vor“. Unter Umständen könne der Zeitraum bis zum Abholtermin „etwas länger ausfallen“ und die interne Frist von 15 Werktagen überschreiten. „Dies bittet die Abfallwirtschaft zu entschuldigen.“ Auf die Frage des BBR, ob Bürger, die ihren Sperrmüll selbst zur Deponie bringen, von den Entsorgungskosten befreit werden könnten, ging die Stadt nicht ein. bhr

