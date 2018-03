Landwirte befürchten Nachteile

Anzeige

Gerade letztere Aussage würde so mancher in Sandhofen unterschreiben können. CDU-Bezirksbeirat und Landwirt Wilken Mampel sieht insbesondere für seine Berufsgruppe erhebliche Nachteile, sollten die Windkraftanlagen denn eines Tages kommen. Das erschwere die Bewirtschaftung der Böden. Und der zugesagte „1000-Meter-Abstand zur Bebauung ist fast nicht einzuhalten“, sagte Mampel auf Anfrage dieser Zeitung. Erhebliche Probleme sieht er auch für den Naturschutz – in einem Gebiet mit einem „hohen Aufkommen an schützenswerten Vögeln“ wie etwa dem Rotmilan oder dem Weißstorch.

Wilken Mampel wies darauf hin, dass der Bezirksbeirat Sandhofen sich mit großer Mehrheit gegen die Schaffung von Vorrangflächen nördlich der A 6 ausgesprochen habe. Nicht zuletzt gehe es darum, ein zusammenhängendes „Naherholungsgebiet für die Bürger im Norden“ zu erhalten.

Sondersitzung des Bezirksbeirats

„Wir sehen viele offene Fragen“, betonte Mampel. Deshalb habe man bei der Stadt eine Sondersitzung des Bezirksbeirats speziell zu diesem Thema beantragt.

Für „nicht unproblematisch“ hält auch die Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald „die von der Verwaltung vorgeschlagene Alternative, Flächen nördlich von Scharhof und Blumenau auszuweisen. Die knapp tausend Meter Abstand zur Wohnbebauung und der Eingriff in die Lebensräume der dort noch anzutreffenden Vogelwelt müssen kritisch betrachtet werden“, schrieb Roland Weiß in einer Mitteilung.

Dennoch überwiegt die Freude darüber, dass andere Flächen definitiv aus der Betrachtung herausgefallen sind. „Es ist ein großartiger Erfolg für Mensch und Natur“, dass der Gemeinderat „den Käfertaler Wald aus Gründen der Naherholung und des Landschaftsbildes nicht für Windenergie zur Verfügung“ stellen wolle. Dazu beigetragen hat nach Ansicht von Weiß nicht zuletzt, dass die Schutzgemeinschaft „4000 Unterschriften besorgter Bürger für den Erhalt des Erholungswaldes gesammelt“ habe.

Dem eigens mit Blick auf die Windkraftpläne im September 2015 gegründeten Zusammenschluss gehören Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kleintierzucht- und Vogelschutzverein Gartenstadt 1948, Kleingärtner-Verein Kirchwald 1969 sowie die Siedlergemeinschaften Verband Wohneigentum Mannheim Neueichwald I, Neueichwald II, Gartenstadt, Neues Leben, Speckweg und Blumenau an.

Auch die im Umweltforum Mannheimer Agenda 21 zusammengeschlossenen 15 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände sowie die Freunde des Karlsterns hätten sich erfolgreich dafür stark gemacht, „den unverzichtbaren Stadtwald zu schützen“.

„Uns ist bewusst, dass der Kampf um den Erhalt unseres Käfertaler Waldes möglicherweise noch nicht zum Abschluss gekommen ist“, schreibt Roland Weiß. Denn „noch immer existieren die Pläne der Deutschen Bahn, eine Neubaustrecke von Frankfurt nach Mannheim durch den Wald zu führen“.

