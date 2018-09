Leben in einer Kaserne

Eine kleine, aber feine Ausstellung der Mannheimer Friedensbewegung lockte am Tag des offenen Denkmals viele Besucher in die ehemalige Turley-Kaserne, die vor allem über das Wohnprojekt „13haFreiheit“ informierte. Die Bewohner gaben sich viel Mühe, hatten beispielsweise Kuchen gebacken und boten nach den Führungen durch das Haus auch Kaffee an.

In der Ausstellung wurden reproduzierte Plakate, Fotos, Zeitungsartikel und andere Materialien von 1919 bis heute gezeigt. Außerdem informierte das Projekt über seine Entstehung und sein friedliches, selbstbestimmtes Zusammenleben in der ehemaligen Kaserne.

Wohnraum für alle

„Entdecken, was uns verbindet“ lautete das Motto des Tages. Die Bewohner stellten klar, dass sie mit soldatischem Befehl und Gehorsam nichts verbindet. Eroberungs- und Herrschaftswillen hätte den Bau der einstigen Kaiser-Wilhelm-Kaserne 1901 begünstigt. Mehr verbinde die Wohngemeinschaft mit dem Namensgeber – dem afroamerikanischen Soldaten Samuel J. Turley, der 1944 als First Sergeant im Kampf gegen den Hitler-Faschismus fiel.

Noch mehr verbinde sie aber mit dem Soldaten André Sheperd, der sich geweigert hatte, ein zweites Mal in den Irak-Krieg zu ziehen und nach Deutschland desertierte und politisches Asyl beantragte. Mit seiner Desertion am 11. April 2007 und dem Asylantrag am 26. November 2008 entging er seinem erneuten Einsatz im Irak. Das 181. Transportbataillon blieb übrigens bis zur Schließung der Kaserne 2007 in der Quadratestadt. Die Kaiser-Wilhelm-Kaserne galt zu seiner Zeit als Prachtbau, der mit noblen Giebeln und Fassaden im neobarocken Stil ausgestattet war. Der Bau kostete damals 1,5 Millionen Mark.

Vor allem mit den Menschen, die immer wieder vor der Kasernen demonstrierten – der Friedensbewegung – fühle sich das gemeinschaftliche Wohnprojekt „13haFreiheit“ im ehemaligen Gebäude 472 der Turley-Kaserne verbunden. Seit dem Kauf des Geländes von der MWS Projektentwicklungsgesellschaft im Jahr 2014, gibt es hier Wohnraum für alle. Die Wohnungen sind derzeit alle belegt. Dadurch, dass das Projekt mit über Verbund des Mietshäuser Syndikats organisiert ist, bleibt es für immer Mietshaus und dem kommerziellen Markt entzogen.

Die Wohnungen wurden vielfältig gestaltet: für Menschen mit und ohne Behinderung, für Singles, für Paare und für Familien und Wohngemeinschaften. Außerdem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum- und eine Küche. Anhand eines Films zeigten die Bewohner, dass sie sich in dem denkmalgeschützen Kasernengebäude wohlfühlen. Gästeführer Ulf Tramsen beantwortete bei dem Rundgang durch das ganze Gebäude – bei der man auch Einblicke in bewohnte Räume bekam – immer wieder Fragen interessierter Besucher.

