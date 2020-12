In der Neckarstadt, der Oststadt, auf der Rheinau und in anderen Stadtteilen gibt es lebendige Adventskalender. Auf der Rheinau gestalten Familien an vor der evangelischen Martinskirche oder vor der katholischen St. Johanneskirche vom 1. bis 23. Dezember einen ökumenischen Adventskalender. Auch die Neckarstadt lädt in ökumenischer Verbundenheit ein. Neckarstädter können ihr Fenster schmücken, beleuchten und mit der Tageszahl versehen. So entsteht ein adventlicher Spaziergang im Stadtteil. Spaziergehende können die Fenster fotografieren und das Foto an die Gemeinde schicken an judith.natho@ekma.de. In der ChristusFriedenGemeinde hat der lebendige Adventskalender Premiere. Denn wenn Besuche bei Freunden, Weihnachtsmarkt und Anderes nicht möglich sind, soll ein Spaziergang durch den Stadtteil erfreuen. Fenster werden als „Adventskalender-Türchen“ im Zeitraum von 16 bis 19 Uhr geschmückt. Das, ist Projektleiterin Marcella Appel überzeugt, schafft Freude auch ohne persönliche Treffen. An den Adventssonntagen ist dann stets der Eingangsbereich der Christuskirche das Adventstürchen. dv

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020