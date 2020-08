Lebensmittel direkt vom Erzeuger

In der Innenstadt hat die erste Marktschwärmerei eröffnet und wurde gleich von Kunden angenommen. Die regionale Lebensmittelvermarktung, die seit Jahren in vielen Städten existiert, hat nun in K 3, 16 im Büro der Familie Direduryan einen Standort gefunden. „Die Idee ist vernünftig“, sagt die Mannheimerin Emel Direduryan. „Wir wollen unsere Region und die Landwirte stärken und dem Verbraucher gute nachhaltig produzierte Lebensmittel anbieten.“ Das Konzept: Der Erzeuger bringt genau das mit, was der Kunde online bestellt. Es landen keine Reste in der Mülltonne, schon gar nicht werden Obst und Gemüse um die halbe Welt geflogen. „Von Verschwendung kann keine Rede sein“, so die Initiatorin.

Die Eröffnung fand jetzt im Hof statt. In den Innenräumen gaben Erzeuger ihre Verkäufe ab und berichteten über ihre Herstellungsverfahren. Mit dabei: Käse vom Zeiselsbacher Hof, Green Roast Kaffeerösterei, Imkerei Probst, Happy Hennen, Presswerk Ölmanufaktur, Suvallee Tasty Chocolate, Landwirtschaft Wellstein, Gärtnerei Schlüsselwiese und Cavallo Limoncello, Hildegard Babin Kunsthandwerkerin Hildegard Babin und die Bio Metzgerei Micol.

Wer eine kontaktlose Abholung wünscht, bekommt den Einkauf vorgepackt und übergeben, eine Lieferung ist auch möglich. aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020